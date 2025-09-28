Erkekler Voleybolda Dünya Şampiyonu Belli Oldu

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya, Bulgaristan’ı 3-1 mağlup ederek, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Erkekler Voleybolda Dünya Şampiyonu Belli Oldu
Filipinler’in ev sahipliği yaptığı FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası, büyük finalle sona erdi. Şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. İtalyan Milli Takımı, karşılaşmayı 3-1 kazanarak üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Finalde setleri 25-21, 25-17, 17-25 ve 25-10’luk skorlarla kazanan İtalya, turnuva tarihindeki beşinci şampiyonluğuna ulaştı. Bu zafer, aynı zamanda İtalya'nın bu prestijli turnuvada arka arkaya ikinci zaferi oldu.

Diğer yandan Polonya, üçüncülük karşılaşmasında Çekya’yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: İHA

Voleybol İtalya
