Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar

Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Sabah saatlerinde çifte rekor geldi. Gram altın 5.078 TL, ons ise 3.799 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Son Güncelleme:
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarında rekor serisi yeni haftaya da taşındı. Geçen hafta 5.057 TL ile zirve yapan gram altın, cuma gününü 5.028 TL’den kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 5.077 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM VE ONS REKOR KIRDI

Gram altın saat 07.45 itibarıyla 5.072 TL civarında işlem görürken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 5.240 TL, çeyrek altın 8.555 TL seviyesine yöneldi.

Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar - Resim : 1
Gram altın 5.072 liradan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altın da 3.799 dolarla tarihi zirveye çıktı. Sabah saatlerinde işlemler 3.795 dolara yakın seviyelerden sürdü. Dolar endeksi ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerindeki gerileme de ons fiyatına destek verdi.

Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar - Resim : 2
Ons altın 3.799 dolarla tarihi zirveyi gördü.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda FED’in ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor. Bu hafta açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin 39 bin kişilik artış göstermesi öngörülüyor. Beklentinin altında kalacak bir rakamın, istihdam piyasasında zayıflık sinyali vereceği ve altına olan talebi artıracağı değerlendiriliyor. Kısa vadede ons fiyatında 3.720 dolar destek, 3.860 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

ABD Ekonomisinde Büyük Sürpriz! Piyasalar Altüst Oldu! 3.791 Doları Gören Altın Tarih YazdıABD Ekonomisinde Büyük Sürpriz! Piyasalar Altüst Oldu! 3.791 Doları Gören Altın Tarih YazdıEkonomi

Türkiye’de Tasarruf Çıkmazı! Her 2 Kişiden 1’i Birikim Yapıyor, Diğeri BorçluTürkiye’de Tasarruf Çıkmazı! Her 2 Kişiden 1’i Birikim Yapıyor, Diğeri BorçluEkonomi

Altın, Dolar, Euro ve Borsa… Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı Belli OlduAltın, Dolar, Euro ve Borsa… Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Altın
Son Güncelleme:
ABD Ekonomisinde Büyük Sürpriz! Piyasalar Altüst Oldu! 3.791 Doları Gören Altın Tarih Yazdı Görülmemiş Rekor! Altın Tarih Yazdı
Tedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna Almadı Tedesco'dan Flaş Karar! Yıldız İsmi Kadroya Almadı
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü
ABD-İsrail Hattında Kritik Gazze Teması: Netanyahu ve Trump'tan 'Savaşı Sonlandırma' Sinyali Netanyahu ve Trump'tan 'Savaşı Sonlandırma' Sinyali