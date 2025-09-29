Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar
Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Sabah saatlerinde çifte rekor geldi. Gram altın 5.078 TL, ons ise 3.799 dolarla tarihi zirveyi gördü.
Altın fiyatlarında rekor serisi yeni haftaya da taşındı. Geçen hafta 5.057 TL ile zirve yapan gram altın, cuma gününü 5.028 TL’den kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 5.077 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
GRAM VE ONS REKOR KIRDI
Gram altın saat 07.45 itibarıyla 5.072 TL civarında işlem görürken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 5.240 TL, çeyrek altın 8.555 TL seviyesine yöneldi.
Küresel piyasalarda ons altın da 3.799 dolarla tarihi zirveye çıktı. Sabah saatlerinde işlemler 3.795 dolara yakın seviyelerden sürdü. Dolar endeksi ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerindeki gerileme de ons fiyatına destek verdi.
GÖZLER ABD VERİLERİNDE
Piyasalarda FED’in ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor. Bu hafta açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin 39 bin kişilik artış göstermesi öngörülüyor. Beklentinin altında kalacak bir rakamın, istihdam piyasasında zayıflık sinyali vereceği ve altına olan talebi artıracağı değerlendiriliyor. Kısa vadede ons fiyatında 3.720 dolar destek, 3.860 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
