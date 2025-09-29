Faiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek Hesaplama

Faiz yok, kredi yok, peşinat yok… Devlet güvencesiyle ev ve araba sahibi olmayı sağlayan yeni sistem büyük ilgi görüyor. Peki aylık taksitler ne kadar, teslimatlar ne zaman yapılıyor? İşte örnek hesaplamalar ve aylık taksit tutarı…

Faizsiz ve kredisiz şekilde ev ya da araba sahibi olmak isteyenler için yeni dönem başladı. Hükümetin desteklediği sistem kapsamında Emlak Katılım Bankası şubelerinde yoğun ilgi yaşanıyor. Peşinat ödemeden, kira öder gibi ev ya da araba sahibi olmayı sağlayan bu model vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

İKİ FARKLI MODEL SUNULUYOR

Yeni uygulama, faizsiz finansman sistemiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar "Devlet bankası, devlet güvencesi" sloganıyla duyurulan modele güven duyduklarını belirtirken, faiz yükünün olmaması da ilgiyi artırıyor. Sistemde iki farklı seçenek bulunuyor: Çekilişli Tasarruf Modeli ve Müşteri Bazlı Model.

ÇEKİLİŞLE EV VEYA ARABA TESLİMATI

Çekilişli modelde katılımcılar, almak istedikleri ev veya arabanın bedeline göre 40 ile 200 kişi arasında değişen gruplara dahil ediliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle 3-4 kişi evine ya da aracına kavuşuyor.

Örneğin, 120 kişilik bir grupta 4 milyon TL’lik eve peşinat vermeden girildiğinde, aylık taksit 33 bin TL oluyor. 120 ay boyunca sabit taksit ödemesi yapılıyor. Ayrıca 340 bin TL tutarında organizasyon hizmet bedeli ödeniyor. Teslimatlar ise 5. ay ile 50. ay arasında çekilişle belirleniyor.

TAKSİT VE TESLİMATI KENDİNİZ BELİRLEYİN

Müşteri bazlı modelde ise katılımcılar, ödeyecekleri taksit miktarını ve teslimat tarihini kendileri seçebiliyor. Organizasyon ücreti proje bedelinin yüzde 7’si olarak belirleniyor. Ancak en erken teslimat, proje bedelinin yüzde 40’ı ödendikten sonra gerçekleşiyor.

Örneğin, 4 milyon TL değerinde bir eve peşinatsız girildiğinde, aylık 30 bin TL ödeyen bir katılımcı toplamda 134 ay vadeyle borçlanmış oluyor. Bu kişi 54. ayda evine kavuşabiliyor.

PEŞİNAT VERENE DAHA ERKEN TESLİMAT

Peşinat vermek isteyenler için teslimat süresi öne çekiliyor. 4 milyon TL’lik ev için 1 milyon 500 bin TL peşinat ödeyen ve aylık 30 bin TL taksit veren bir kişi, 21. ayda evine sahip olabiliyor. Bu durumda organizasyon bedeli 280 bin TL olarak hesaplanıyor.

