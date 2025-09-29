Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor! Ekonomist İris Cibre Yaklaşan Tehlikeyi Açıkladı: Sil Baştan Değişiyor
Altın fiyatları rekor üstüne rekora koşuyor. Son olarak gram altın 45 yıllık rekoru alt üst etti. Fiyatlarda yaşanan artış sonrası Ekonomist İris Cibre yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Altın alıp satacaklar dikkat. Sil baştan değişiyor. İşte altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Piyasalarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatleri itibariyle ons altın 3.800 doları aşarak yeni rekora imza attı. Bu rekor yükseliş iç piyasaya da anında yansıdı ve gram altın 5.000 TL psikolojik sınırını paramparça etti. Ünlü ekonomist İris Cibre ise altın yatırımcılarını uyardı.
Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı, hem spot değerde hem de enflasyondan arındırılmış olarak 1980 yılındaki tarihi zirvesini geride bırakarak 3.804 dolara ulaştı. Cibre'ye göre ise bu bir değişim sinayeli olduğu ifade edildi.
İRİS CİBRE UYARDI: 'FİYAT DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİYOR'
Ünlü ekonomist İris Cibre, bu fiyat değişikliğinin aslında sistemden kaynaklandığını ifade ederek "Ne fiyatlıyor derseniz? Düzenin değişimini," diyerek mevcut küresel ekonomik sistemde köklü bir kırılma yaşandığına işaret etti. Bu durumu en son 1976-1980 yılları arasında, doların altına olan bağının koptuğu Bretton Woods sisteminin çöküşü ve yeni bir liberal döneme geçiş sırasında görüldüğünü hatırlatan Cibre, bugünkü rekorun da benzer bir paradigma değişiminin sinyali olabileceğini ima etti.
ALTIN 45 YILLIK TARİH REKORU KIRDI
Ons altındaki bu tarihi ralli, yurt içinde de fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Haftanın ilk işlem gününde, 29 Eylül 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel rakamlar şöyle:
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 5.097,62 TL
Gram Altın Satış: 5.098,23 TL
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın Alış: 8.284,29 TL
Çeyrek Altın Satış: 8.473,00 TL
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın Alış: 17.197,00 TL
Yarım Altın Satış: 17.200,00TL
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TAM ALTIN FİYATI
Tam Altın Alış: 33.998,00 TL
Tam Altın Satış: 34.241,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi