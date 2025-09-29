Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten Kovulacak

Türkiye’de bu yıl 4 milyona yakın sağlık raporu düzenlendi, SGK 30 milyar TL’ye yakın ödeme yaptı. Peki sık sık rapor alan çalışan işten atılabilir mi, tazminat hakkını kaybeder mi? İşte tüm ayrıntılar…

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten Kovulacak
Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren rapor kullanımı konusunda yeni veriler açıklandı. 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 4 milyon sağlık raporu düzenlenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlara 29,6 milyar TL ödeme yaptı. SGK 2024 yılında ise 6,4 milyon rapor için 33,7 milyar TL ödemişti. Peki sık rapor almak işten çıkarılma sebebi sayılıyor mu? İşte tüm detaylar…

SIK RAPOR ALAN ÇALIŞAN İŞTEN ATILIR MI?

İş Kanunu’nun 25. maddesine göre işçi, kendi kastı, düzensiz yaşamı ya da alkol kullanımı nedeniyle 3 gün üst üste veya bir ayda 5 iş gününden fazla işe gelmezse, işveren sözleşmeyi derhal feshedebilir. Aralıklı ve sık rapor kullanımı ise Yargıtay kararlarına göre “geçerli fesih” sebebi olarak görülüyor. Yani işveren, ihbar süresi tanıyarak iş sözleşmesini feshedebilir.

RAPORUN UZUNLUĞU KRİTİK

İşten çıkışlarda ihbar süresi, kıdeme göre değişiyor. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arası için 4 hafta, 1,5- 3 yıl arası için 6 hafta ve 3 yıldan fazla kıdemi olanlar için ise 8 hafta oluyor. İşçinin aldığı rapor, ihbar süresine ek olarak 6 haftadan fazla sürdüğünde, işverenin bildirimsiz fesih hakkı doğuyor. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanırken, ihbar tazminatı ödenmiyor.

İŞE İADE DAVASI MÜMKÜN MÜ?

Sık sık rapor almanın iş akışını bozduğunun ispatlanması gerekiyor. İşveren bunu kanıtlayabilirse fesih geçerli sayılıyor ve işçinin açtığı işe iade davası reddedilebiliyor. Aksi durumda işçi lehine sonuç çıkabiliyor.

Kaynak: Sabah

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rapor
