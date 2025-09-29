Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak

Elektrikli araç piyasasında sallantılar sürüyor. Özellikle yaşanan teknik sorunlar, yüksek maliyetler ve vergi indirimlerin bitmesi otomotiv sektöründe dengeleri tümünden değiştirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında sektörün devinden radikal bir adım atıldı. Yeni çıkan elektrikli araç apar topar iptal edildi.

Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak
Otomobil sektöründe dengeler değişiyor. Son olarak General Motors’un, Honda için üretmeyi planladığı tamamen elektrikli Acura ZDX SUV modeli iptal ettiği duyuruldu. Bu kararın en büyük nedeni ise artan ham madde fiyatları ve vergi indirimlerin sona ermesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın “ürün portföyünün müşteri beklentileri ve piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla” atıldığı belirtildi.

ÜRETİMİ RESMEN DURDURULDU

General Motors’un ABD’deki fabrikalarına gönderilen notta, 2026 model olarak piyasaya çıkması planlanan lüks elektrikli ZDX’in üretimden kaldırıldığı ifade edildi. Honda sözcüleri de iptali doğruladı ve ZDX’in markaya önemli katkılar sunduğunu ancak yeni stratejik planlar doğrultusunda farklı modellerle yola devam edileceğini belirtti.

YENİ MODELLER PİYASAYA SÜRÜLECEK

Honda, ZDX’in ardından tamamen elektrikli Acura RSX modelinin 2026’nın ikinci yarısında Ohio’daki üretim merkezinde banttan ineceğini duyurdu. Ayrıca, hibrit elektrikli Acura modelleri için de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

ZDX sahiplerinin bayiler aracılığıyla servis, yedek parça ve garanti desteği almaya devam edeceği belirtildi.

