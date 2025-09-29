Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak?

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya'da satışlara başladı. Münih'te düzenlenen fuarla satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Peki Togg'un Almanya fiyatı ne kadar? Togg'un Almanya satışları ne zaman yapılacak? İşte güncel T10X ve T10F modellerinin Almanya satış fiyatları...

Son Güncelleme:
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg T10X ve T10F'in Almanya satış fiyatları belli oldu. Avrupa'da otomobil piyasasında güçlü bir yer edinmek isteyen Togg, ilk satışlarına Almanya'da resmen başladı.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu. Peki Togg'un Almanya satışları ne zaman gerçekleşecek? İlk teslimatlar ne zaman olacak? İşte tüm detaylar...

TOGG'UN AVRUPA MACERASI RESMEN BAŞLADI

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.

Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? - Resim : 1
TOGG'un Almanya satış fiyatları belli oldu

TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları...

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? - Resim : 2

BİR SONRAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı.

Fuarda, T10X ve T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.

Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda OlmayacakOtomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda OlmayacakEkonomi

İskenderun'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti!İskenderun'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti!Yurttan Haberler

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Togg Almanya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi
Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak
O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
Türkiye’nin Eğitim Karnesi Açıklandı: Muhtemel Eğitim Süresi Düştü, Zirvede O İl Var!
TÜİK Açıkladı! Türkiye’nin Eğitim Karnesi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı