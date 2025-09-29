Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak?
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya'da satışlara başladı. Münih'te düzenlenen fuarla satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Peki Togg'un Almanya fiyatı ne kadar? Togg'un Almanya satışları ne zaman yapılacak? İşte güncel T10X ve T10F modellerinin Almanya satış fiyatları...
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg T10X ve T10F'in Almanya satış fiyatları belli oldu. Avrupa'da otomobil piyasasında güçlü bir yer edinmek isteyen Togg, ilk satışlarına Almanya'da resmen başladı.
Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu. Peki Togg'un Almanya satışları ne zaman gerçekleşecek? İlk teslimatlar ne zaman olacak? İşte tüm detaylar...
TOGG'UN AVRUPA MACERASI RESMEN BAŞLADI
T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.
V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.
Euro NCAP’ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.
TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?
İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları...
T10X
V1E RWD Standart Range 34.295 Euro
V1 RWD Long Range 40.118 Euro
V2 RWD Long Range 41.200 Euro
T10F
V1E RWD Standart Range 34.295 Euro
V1 RWD Long Range 40.118 Euro
V2 RWD Long Range 41.200 Euro
BİR SONRAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA
Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı.
Fuarda, T10X ve T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi