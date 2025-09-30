Çiftçiden iPhone 17 Hesabı: Bir Telefon İçin Kaç Ton Ürün Satmak Gerekiyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftalardır gündemde olan iPhone 17, tarım üreticilerinin bakış açısından ilginç hesaplamalara yol açtı. Yeni modelin 256 GB’lık en düşük fiyatlısı 80 bin lira, Pro Max 2 TB olanı ise 220 bin liradan satılıyor. Renge, modele ve satıcıya göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Çiftçilerin bu lüks iletişim aracına ulaşması kolay görünmüyor. Üreticiler, gübre, mazot, işçilik ve ilaçlama gibi maliyetleri karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden ürün satarlarsa, ciddi miktarda ürünlerini gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

20 TON DOMATES BİR TELEFON EDİYOR

Örneğin 80 bin liralık iPhone 17 almak isteyen bir domates üreticisi, kilosu 4 lira olan salçalık domatesten 20 ton satmak zorunda. Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde kilosu 40 lira olan yağlık zeytiden 2 ton, Bursa’nın Karacabey ve Balıkesir’in Sındırgı ilçelerinde kilosu 10 lira olan yağlık biberden ise 8 ton ürün satmak gerekiyor. Buğdayın kilosu 14 lira olan Konyalı bir üretici, telefon için 5,7 ton ürün satmak durumunda. Pamuk üreticisi ise kilosu 31 lira olan pamuktan 2,5 ton satmak zorunda kalıyor.

30 TIR KARPUZLA PRO MAX ALINABİLİR

iPhone 17’nin en yüksek modeli olan Pro Max 2 TB için gereken ürün miktarı ise çok daha fazla. 220 bin liralık telefon için domatesten 55 ton, yeşil zeytinden 5,5 ton, buğdaydan 15,7 ton, pamuktan 7 ton ve kapya biberden yaklaşık 22 ton ürün satılması gerekiyor. Yaz aylarında kilosu 30 kuruşa kadar düşen karpuzdan ise 733 ton ürün, yani yaklaşık 30 tır dolusu karpuz satmak gerekiyor.

Kaynak: İHA