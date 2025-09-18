Yozgat’ta Hastalıkla Pancarlar İçin Hasat Erken Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat'ta pancar hasadı buruk başladı. Kuraklık nedeniyle sulama yapamayan, pahalı olması nedeniyle zamanında yeterli gübre atamayan pancar üreticisi, kuruyan, hastalık belirtisi görülen pancarını erken sökmeye başladı. Bölge çiftçilerinden Yakup Yüksel, “Pancar tarlada kuruyor, yaş yaş sökelim de bir yere yığalım istiyorlar” diye konuştu.

FABRİKA ALIMA BAŞLAYACAK

Her yıl yaklaşık bir milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi yapılan Yozgat’ta, kuraklık, aşırı sıcaklar, girdi maliyetleri pancar üreticisini zora soktu. Günaşırı su vermesine karşılık yer yer kurumalarla karşılaştığı pancarın daha fazla su istemesinin önüne geçebilmek için söküme erken başlayan çiftçiler, bir alanda ürünlerini istifleyip, fabrikanın alıma başlamasını bekleyecek.

Ancak yeterli sulama yapılamaması, zamanında gübre verilememesi nedeniyle pancarın şeker oranın da düşük olacağı, bunun da üreticilerin gelir beklentisini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

"BİZİM DERDİMİZ GÜBRE"

Bölge çiftçilerinden Yakup Yüksel, devletten mazot ve gübre desteği beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

Pancar tarlada kuruyor, yaş yaş sökelim de bir yere yığalım istiyorlar. Dün değil öteki gün sulandı bu pancar, yine kurumasın diye erkenden söküp de bir yere yığacak çiftçi. Bizim derdimiz hiçbir şey değil bir gübre bir mazot. Pancarı hiçbir zaman bu zamanda sökmeyiz. Ne zaman alım yaparlarsa o zamana kadar duracak. Benim tarlalar hep boş. Gübreyi sordum, kaç lira diyorum, almadım, alamadım.

Kaynak: ANKA