Bakan Kurum Duyurdu: 500 Bin Konut İçin Her Şey Tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için TOKİ ile hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalışırken arkadaşlarının haber vermesiyle ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan gözyaşlarını tutamadığını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak, "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığını vurguladı.

Türkiye genelinde bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü belirtilen açıklamada, TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği ifade edildi.

Bakan Kurum Duyurdu: 500 Bin Konut İçin Her Şey Tamam - Resim : 1

Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği bildirilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği aktarıldı.

BAKAN KURUM: PROJE HAZIRLIKLARI TAMAM

Bakan Kurum da sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerine yer verdi. Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurguladı.

Murat Kurum, açıklamasında "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum Duyurdu: 500 Bin Konut İçin Her Şey Tamam - Resim : 2

HAK SAHİBİ: GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM

Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Hak sahibi Güllü Avcı da adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

