TOKİ’den Kaçırılmayacak Fırsat! 48 İlde Konut Satışı Başlıyor: Düşük Peşinat, Uzun Vade…

TOKİ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 48 ilde 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. Konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle, iş yerleri ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vadeyle alınabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 48 ilde 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihaleler, vatandaşlara düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme fırsatları sunacak.

48 İLDE 509 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKACAK

TOKİ’nin mülkiyetinde bulunan 509 taşınmaz, 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak ihalelerle satışa sunulacak. Satışa konu iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Adana, İzmir, Kocaeli, Antalya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Muğla, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı’nın da bulunduğu 48 şehir yer alıyor.

TOKİ, 48 ilde 509 taşınmazı satışa çıkarıyor.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN ÖDEME KOŞULLARI

Açık artırmada taşınmazlar, kazanan isteklinin tercihine göre peşin ya da vadeli şekilde satılacak.

Konutlar için: yüzde 25 peşinat + 72 ay vade
İş yerleri için: yüzde 30 peşinat + 60 ay vade imkanı sunulacak.

İHALELER 2 AYRI OTURUMDA

Taşınmaz satışları için açık artırmalar, 15 Ekim Çarşamba günü konutlar, 16 Ekim Perşembe günü ise iş yerleri için gerçekleştirilecek. İhaleler saat 10.30’da Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, fiziki olarak salonlardan veya internet üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.

Kaynak: AA

