İhtiyaç Kredisi Faizleri Düştü! 250 Bin TL’nin Güncel Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu? İşte Banka Banka Oranlar

Bankadan nakit çekmek isteyenler için ihtiyaç kredisi faizleri mercek altına alındı. 250 bin TL için 12 ve 24 ay vadede en düşük oranlar yüzde 2,99 seviyesine kadar geriledi. Böylece son haftaların en uygun kredi seçenekleri ortaya çıktı. Peki, hangi bankalar en ucuz krediyi veriyor? 250 bin TL’nin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

ENFLASYON VE FAİZ DENGESİ KREDİLERE YANSIDI

Türkiye’de enflasyonda gerileme, politika faizinde ise indirimler kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. TCMB’nin eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çekmesi, Kasım 2023’ten bu yana görülen en düşük orana işaret etti. TÜİK verilerine göre ise enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

KREDİ HACMİNDE REKOR SONRASI GERİLEME

Tüketicilerin en çok tercih ettiği finansman ürünlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde, 12 Eylül haftasında 1 trilyon 880 milyar TL ile rekor kırıldı. Ancak 19 Eylül haftasında hacim 1 trilyon 875,54 milyar TL’ye geriledi. Bu tablo, haftalık bazda yaklaşık 4,5 milyar TL’lik sınırlı bir düşüşe işaret etti.

12 AY VADELİ EN UCUZ KREDİLER

30 Eylül 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

TEB: yüzde 2,99

Alternatif Bank: yüzde 2,99

ON Dijital: yüzde 3,29

ING: yüzde 3,49

QNB: yüzde 3,59

250 Bin TL / 12 Ay Vade

Aylık taksit: 26.464 TL

Toplam geri ödeme: 318.814 TL

24 AY VADELİ EN UCUZ KREDİLER

Bankaların 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları ise:

TEB: Yüzde 2,99

ING: Yüzde 3,09

Alternatif Bank: Yüzde 3,19

ON Dijital: Yüzde 3,29

QNB: Yüzde 3,29

250 Bin TL / 24 Ay Vade

Aylık taksit: 16.208 TL

Toplam geri ödeme: 390.231 TL

