Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara’nın “deprem açısından güvenli” olduğu yönündeki algının hatalı olduğunu dile getirdi.

Başkentte şehir merkezine yakın üç diri fay bulunduğunu belirten Seyitoğlu, bu fayların Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

ANKARA’YA KORKUTAN UYARI: 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Söz konusu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi aktif faylara yakın olduğunu ifade eden Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında yaşanabilecek bir kırılmanın, 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Seyitoğlu, Ankara’daki yapı stoğunun riskine işaret ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Demetevler’den başlaması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki binaların oldukça zayıf olduğuna değinen Seyitoğlu, “Herhangi bir incelemeye bile gerek kalmadan riskin yüksek olduğu açıkça görülüyor” dedi.

