Ünlü Profesör Tek Tek Anlattı! İstanbul ve Bingöl İçin 7'lik Deprem Uyarısı: 'Bilmediğimiz Faylar Var...'

Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde depremler yaşanmasının ardından bölgede 11 bin artçı kaydedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Batı Anadolu’da 'deprem fırtınası'nın süreceği uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde, Bingöl'de ise 7.4'e kadar deprem beklendiğini söyledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün saat 12.59'da yaşanan 5.4 büyüklüğünde deprem ve 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 11 bin artçı sarsıntı meydana gelmesi, gözleri Batı Anadolu'daki fay hatlarına çevirdi.

Kütahya'da deprem fırtınası yaşanıyor

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem fırtınasını Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. Bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tüysüz, "Sındırgı, normal bir fayın üzerinde. Bir tarafı, diğer tarafa göre aşağı çöken bir fay. Buradaki fayın kuzeyi aşağı düşen blok, fayın güneyi de yukarı yükselen blok. Normal fayda artçı depremlerin kuzeyde yoğunlaşması beklenir. Ancak burada, 10 Ağustos 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen 11 bin artçı, güneyde, yükselen blokta oldu." dedi.

BİLİNMEYEN FAY...

"Bu, bizim için alışageldik bir durum değil." diyen Prof. Dr. Tüysüz, bu durumu bilinmeyen bir fay hattı olabileceği şeklinde açıkladı. Tüysüz, "Ancak akla en yatkın açıklaması, bu fayın güneyinde, başka bir fayın var olması ve artçıları da bu fayın yaratması. Sındırgı'yı biliyoruz, ancak artçıları güneydeki depremleri başka bir fay mı yaptı bunu bilmiyoruz. Sındırgı'daki hareketlilik, Simav depremiyle bağlantılı değil. Simav'ın güneyinde yoğunlaşan depremlerle ilgili birinci ihtimal burada gömülü bir fayın olması. İkinci olasılık ise volkanik ya da jeo-termal su etkisi. Ancak ben burada fay hattı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Burada fay var mı yok mu detaylı olarak çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Tüysüz, bilinmeyen faylar olabileceği uyarısında bulundu

'550 DİRİ FAY VAR'

Sındırgı'da daha büyük deprem beklenmediğini kaydeden Tüysüz, deprem fırtınasının süreceğini söyledi. Prof. Tüysüz, "5 ya da 6 büyüklüğündeki depremlerin Simav'da mı Sındırgı'da mı nerede olacağı muallaktır. Türkiye'de 550 diri fay var." dedi.

MARMARA İÇİN KRİTİK UYARI

Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olasılığının yüksek olduğunu belirten Prof. Tüysüz, Bingöl Yedisu için de 7.2-7.4'lük bir deprem ihtimali konusunda uyardı. Bursa'nın geçmişinde 7'lik depremler olduğunu hatırlatan profesör, bölgenin zemininin çok kötü olduğunu belirterek bu alan için endişeli olduklarını dile getirdi. Manisa ve İzmir için de uyarılar yapan Prof. Dr. Tüysüz, "İzmir'in içinden faylar geçiyor; 1600'lerde kırılma var. Bir daha ne zaman kırılabilir bunu söylemek güç. Bu Manisa için de geçerli." dedi.

Kaynak: Habertürk

