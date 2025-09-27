Tepki Çeken Selimiye Restorasyonuna Yargı Freni

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de bulunan ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye tanımladığı Selimiye Camii’nin kubbesine yönelik restorasyon projesi için açılan davada, Edirne İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TEPKİ ÇEKEN RESTORASYON

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bilim Kurulu’nca üç kez reddedilmesine rağmen Yüksek Kurul’dan onay alan proje, restoratörler, sanat tarihçileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti. Projenin “tarihi dokuya ve uluslararası restorasyon ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle yapılan itirazlar üzerine bir vatandaşın açtığı dava sonucunda mahkeme, uygulamanın şimdilik durdurulmasına hükmetti.

Restorasyon sosyal medyada tepki çekmişti

MAHKEME 'DUR' DEDİ

Mahkeme kararında, “işlemlerin uygulanması halinde yapı açısından telafisi güç zarar doğurabileceği” vurgulanarak, Yüksek Kurul onaylı proje dosyasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmesini istedi. Ayrıca projenin hangi aşamada bulunduğu ve uygulamanın tamamlanıp tamamlanmadığına dair de bilgi talep edildi.

Selimiye Camii için hazırlanan restorasyon çalışması sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, projeye karşı imza kampanyası başlatılmıştı.

