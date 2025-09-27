Yeni Rapor Hazırlandı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünden 6 Kişi Daha Sorumlu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Raporda, havuzun enerji odasında kullanılan motor ve elektrik düzeneklerinin standartlara aykırı biçimde monte edildiği, ayrıca daha önce arızalanan motorun hatalı şekilde takıldığı belirtildi. Bu nedenle tutuklu sanıklardan N.B. ve H.İ. asli kusurlu sayıldı. Havuz inşaatını üstlenen Z.M. ise kusursuz bulunarak tahliye edildi.

6 KİŞİ DAHA SORUMLU

Ayrıca raporda, inşaat sürecindeki denetim görevlerini yerine getirmeyen ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmayan 6 kişinin daha ihmali bulunduğu kaydedildi. Bu kişiler hakkında adli süreç başlatılırken, iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 14 Haziran'da ise evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklamış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA