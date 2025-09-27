'Babatak'ın Şifreleri Çözüldü! 'Çinli Kemal...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyrukluları hedef alan suç örgütü, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık verildiğini tespit etti. Yürütülen soruşturmada 451 yabancıya 50’şer bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte toplam 1198 usulsüz vatandaşlık verildiği belirlendi. Devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin doların şebekenin hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Yabancı uyruklulara 50 bin dolar karşılığında usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şebeke ortaya çıkarıldı.

İstanbul merkezli 19 ilde, Özel Harekât destekli eş zamanlı baskınlarda 113 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 131 kişi arasında, şebeke elebaşı, yöneticiler ve 82 gayrimenkul uzmanı bulunuyor.

ÇETENİN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, çetenin üç ayrı yöntemle usulsüz vatandaşlık verdiği saptandı. “Babatak” adı verilen yöntemle ev alınmadan sahte ekspertiz raporları düzenlendi. Diğer yöntemlerde ise gayrimenkul satış gösterilerek veya taksitle ödeme planlarıyla vatandaşlık sağlandı.

1198 kişiye usulsüz vatandaşlık verdiği belirlenen örgütün, Çin uyruklular için “Çinli Kemal” şifresini kullandığı tespit edildi.

ŞİFRE: ÇİNLİ KEMAL

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay, Çin uyruklu kişiler için kullanılan “Çinli Kemal” şifresi oldu. Örgüt içinde kod adı haline gelen bu ifade, Çin vatandaşlarına vatandaşlık verilmesi sırasında kullanılıyordu. 2020’de Türk vatandaşı olduktan sonra “Kemal Can” ismini alan Wenbo Zhang’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir eksperin tek başına 175 usulsüz işleme imza attığı, örgütün en az 10 şirket üzerinden sahte ekspertiz raporları düzenlediği de belirlendi. İncelemede, 459 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı, yalnızca 6 kişinin işlemlerinin usule uygun olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 şirkete TMSF kayyım atadı.

49 TUTUKLAMA

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 49'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

