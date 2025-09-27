Kamuoyu Araştırmacısı ve Eski Milletvekili Bülent Hasan Tanla Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP milletvekili ve Deniz Baykal’ın danışmanlığını yapan Bülent Hasan Tanla, hayatını kaybetti. Türkiye’de araştırma alanında öncü isimlerden olan Tanla, Piar-Gallup Araştırma Şirketi’ni kurarak uzun yıllar bu alanda çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda siyaset sahnesinde de aktif rol alan Tanla, Cumhuriyet Halk Partisi’nde önemli görevler üstlendi.

Bir süredir Alzheimer tedavisi gören Tanla’nın vefat haberini Türkiye Araştırmacılar Derneği duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Bülent Hasan Tanla’nın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Beykoz’daki Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

BÜLENT HASAN TANLA KİMDİR?

Anketör, editör, iş adamı, siyasetçi, Piar-Gallup Araştırma Şirketi Kurucusu, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Danışmanı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı, 20. ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili.

Lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1971 yılında bitirdi.

1975 yılının Ağustos ayında PİAR araştırma şirketini kurdu. 1983 yılında Gallup zinciri içinde 1995 yılına kadar PİAR Gallup olarak Türkiye’de çok sayıda piyasa ve kamuoyu araştırmalarının önderliğini yapan kuruluşun başkanlığını yürüttü.

1995 yılındaki seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne CHP’den 20. Dönem İstanbul Milletvekili olarak girdi. 1997-1998 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı oldu, 3 dönem MYK üyeliği yaptı. Ayrıca, 2000-2002 yılları arasında Genel Başkan Başdanışmanı görevini sürdürdü.

