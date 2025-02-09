CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deve güreşi izleyen 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Yaşlı adamın şeker ve tansiyon hastalığı olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak deve güreşi alanında protokol tribününde kahreden bir olay meydana geldi.
CHP Kuyucak ilçe yönetiminden 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, deve güreşi izlerken birden fenalaşarak yere yığıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
İlk müdahaleyi Nazilli Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik’in yaptığı Gerçeker, hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalbi duran Gerçeker’in hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Gerçeker, hayatını kaybetti.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gerçeker'in 2018 yılından bu yana şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Kuyucak belediye meclis üyeleri, kahreden olayın ardından başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: İHA
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