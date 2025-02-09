CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deve güreşi izleyen 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Yaşlı adamın şeker ve tansiyon hastalığı olduğu öğrenildi.

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CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak deve güreşi alanında protokol tribününde kahreden bir olay meydana geldi.

CHP Kuyucak ilçe yönetiminden 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, deve güreşi izlerken birden fenalaşarak yere yığıldı.

CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı - Resim : 1

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İlk müdahaleyi Nazilli Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik’in yaptığı Gerçeker, hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalbi duran Gerçeker’in hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Gerçeker, hayatını kaybetti.

CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı - Resim : 2

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gerçeker'in 2018 yılından bu yana şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Kuyucak belediye meclis üyeleri, kahreden olayın ardından başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Kuyucak İlçe Yönetimini Kahreden Ölüm, Deve Güreşi İzlerken Yere Yığıldı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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