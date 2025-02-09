Elazığ'da Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Yerine İndi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtların görüntüsü güvenlik kameralarına takıldı. Kurtların köy yolu ve çevresine yaklaşarak yiyecek araması dikkat çekti.

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Şehir genelinde kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi.

Baskil'in Hacıhüseyinler köyü yakınına inen 3 kurt, köyün giriş ve çıkışına yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere, kurtların köy yolu ve çevresinde yiyecek aradığı anlar yansıdı.

Köyün muhtarı Hasan Yıldırımdinç, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası, kurtların görülmeye başlandığını dile getirdi.

Yıldırımdinç, bölgede yaşayanlara kurtlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Elazığ'da Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Yerine İndi - Resim : 1

Kaynak: AA

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