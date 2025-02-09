Tokat’ta Şaşırtan Manzara, Kar Yağmayınca Çareyi Oraya Gitmekte Buldular

Tokat’ın Erbaa ilçesine kar yağışının gerçekleşmemesi sonucunda bazı vatandaşlar, kar görebilmek için Küçük Yayla’ya akın etti. Kar görmek isteyen çocukların ısrarıyla bölgeye gelen aileler çocuklarıyla vakit geçirdi.

Tokat’ta Şaşırtan Manzara, Kar Yağmayınca Çareyi Oraya Gitmekte Buldular

Tokat’ta merkezde beklenen kar yağışı, kentin 248 rakımlı ilçesi Erbaa’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, ilçenin 1200 rakımlı Küçük Yayla bölgesine akın etti.

Kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlenen çocuklar, yanlarında getirdikleri poşetlerle kayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Tokat’ta Şaşırtan Manzara, Kar Yağmayınca Çareyi Oraya Gitmekte Buldular - Resim : 1

'MERKEZE KAR İNMEYİNCE, BİZ KARA ÇIKTIK'

Kar görmek isteyen çocukların ısrarıyla bölgeye geldiklerini ifade eden Ferdi Kökçü, şunları söyledi: Merkeze kar inmeyince, biz kara çıktık yukarıya. Erbaa’ya fazla kar yağmıyor. Kar görmek istedi çocuklar biz de çıktık böyle. Bugün de pazar olduğu için yollar dolu. Her taraf dolu. Üst taraflarda kar, buz var. Kar lastiği olmayanlar böyle aşağılarda kalıyor. Diğerleri daha yukarılara çıkıyor.

Tokat’ta Şaşırtan Manzara, Kar Yağmayınca Çareyi Oraya Gitmekte Buldular - Resim : 2

Kaynak: DHA

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