Karabük’te Kar Yağışı Kendini Hissettiriyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini koruyor. Ekipler, bölgede bir aksilik yaşanmaması için önlemlerini artırırken, vatandaşlar ise hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezlerinde karın tadını çıkardı.

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Karabük’te Kar Yağışı Kendini Hissettiriyor

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına indiği Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Safranbolu-Bartın kara yolunda iki gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışıyla etraf beyazlar içinde kalırken, kar kalınlığı da 5 santime ulaştı.

Karabük’te Kar Yağışı Kendini Hissettiriyor - Resim : 1

Karayolları ekipleri bölgede yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mücadele ediyor. Kar yağışıyla birlikte zor anlar yaşayan sürücülerin yavaş ve dikkatli bir şekilde yolculuk ettikleri görüldü.

Karabük’te Kar Yağışı Kendini Hissettiriyor - Resim : 2

Öte yandan, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezine giderek karın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA

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