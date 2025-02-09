Karabük’te Kar Yağışı Kendini Hissettiriyor

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına indiği Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Safranbolu-Bartın kara yolunda iki gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışıyla etraf beyazlar içinde kalırken, kar kalınlığı da 5 santime ulaştı.

Karayolları ekipleri bölgede yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mücadele ediyor. Kar yağışıyla birlikte zor anlar yaşayan sürücülerin yavaş ve dikkatli bir şekilde yolculuk ettikleri görüldü.

Öte yandan, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezine giderek karın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA