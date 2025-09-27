11. Yargı Paketi Ekim Ayında Meclis'te: Yaş Büyüdükçe İndirim Azalacak! İşte Detaylar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılıyla birlikte ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan 11. Yargı Paketi hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, özellikle internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi hızla artan suçlarda cezaların ağırlaştırılacağını açıkladı. Gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının daha güçlü araçlarla donatılacağını belirten Tunç, trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemlerin de ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini söyledi.

11. Yargı Paketi, ekim ayında Meclis'e sunulacak

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİ

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, düzenlemeler kapsamında düğün, kutlama ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak. Bu kapsamda kurusıkı tabancalar da değerlendirmeye alınacak. Pakette ayrıca, suça sürüklenen çocukların cezai sorumluluğu yeniden düzenleniyor. Buna göre, yaş arttıkça ceza indirimi oranı azalacak, özellikle ağır suçlarda çocukların sorumlulukları daha net belirlenecek.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimleri yeniden düzenlenecek ve yaş ilerledikçe indirim oranı düşecek.

PAKETTE AF YOK

Af beklentisi ise pakette yer almayacak. Öte yandan dava süreçlerine ilişkin birçok yenilik de öne çıkıyor. Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satışın hissedarlar arasında rayiç bedel üzerinden yapılması, avukatların kişisel verilerle ilgili taleplerinin gerekçesiz reddedilememesi, e-duruşma uygulamasının ön inceleme duruşmalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bonolarda karekod zorunluluğu gibi düzenlemeler öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıca belirsiz alacak davalarının kaldırılması ve Yargıtay’da yetki-görev konularında bozma yapılmaması, bu sorunların istinaf aşamasında çözülmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi