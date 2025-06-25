Kamuoyunda 'Yatarı Yok' Olarak Bilinen Cezalarda Flaş Değişiklik! 10. Yargı Paketi'nden Çıktı, Bakan Tunç Açıkladı... Artık 6 Ay Cezada Bile Hapse Girilecek

Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen dikkat çeken değişiklikleri açıkladı. Tunç, "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinden kalacak. 2 yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinden kalacak" dedi. Tunç'un açıklamaları kamuoyunda "Yatarı yok" olarak bilinen ceza sürelerinin de artık cezaya tabi olduğunu gösteriyor.

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Kamuoyunda 'Yatarı Yok' Olarak Bilinen Cezalarda Flaş Değişiklik! 10. Yargı Paketi'nden Çıktı, Bakan Tunç Açıkladı... Artık 6 Ay Cezada Bile Hapse Girilecek
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, denetimli serbestlik sistemini güçlendirerek cezasızlık algısının önüne geçeceklerini vurguladı. Sistemde yapılan yeni düzenlemelerle, cezaların infazında daha etkin bir yaklaşım benimsendiğini belirten Tunç, suçluların aldıkları cezanın en az onda birini cezaevinde geçireceğini ifade etti.

AYRINTILARI PAYLAŞTI

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi. Yeni düzenleme ile 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek.

Özel infaz usullerinin kapsamını da genişlettik. Konutta infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 3 yıla çıkarılmış oldu. Taksirle işlenen suçlarda, taksirle öldürme hariç, hafta sonu ya da gece infaz mümkün olabilecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Yılmaz Tunç
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