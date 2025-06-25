Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat

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İstanbul'da ve Türkiye genelinde nefesler tutuldu... Meteoroloji ve AKOM'dan gelen uyarılar, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar sürecek "Afrika sıcağı" dalgasının kapıda olduğunu ilan etti.

AKOM, İstanbul'da termometrelerin 37 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı. Hissedilen sıcaklıklar ise nemle birlikte bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmasına karşı hayati önlemler alınması konusunda acil çağrılar yapıyor.

KAÇ DERECEYE ÇIKACAK?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini hissettirmeye başladığını ve hafta sonuna kadar süreceğini belirtti. Tek'in açıklamalarına göre, sıcaklıklar özellikle güney bölgelerini adeta kavuracak:

Antalya: 39 dereceye kadar

Aydın: 40 dereceye kadar

İzmir: 37-38 derece

Ankara: 35-36 derece

İstanbul: 35 dereceye kadar

Ancak bu rakamlar gölgedeki sıcaklıklar. Güneşe çıktığınızda veya rüzgar almayan yerlerde, sıcaklığın 39 derecelere kadar tırmandığını hissetmeniz mümkün.

İSTANBUL İÇİN ALARM ZİLLERİ

Adil Tek, özellikle İstanbul'da nemin sıcak havayla birleşerek bunaltıcı etkiyi artıracağına şöyle dikkat çekti:

"İstanbul'da şöyle bir şey var. Poyraz biraz hafif rahatlatıyor gibi gözükse de bazen, iç kesimlerde bu sıcaklık değerlerini 30'lu derecelerde görüyoruz. Tabii ki bu sıcaklık değerleri gölgedeki sıcaklık değerleri. Güneşe çıktığınızda bu sıcaklık değerlerini biraz daha fazla hissedebilirsiniz veya sirkülasyonun yüksek olmadığı yerlerde, rüzgar almadığınız yerlerde yer yer bu sıcaklık değerleri 39 derecelere kadar çıkabilir. Tabii beraberinde özellikle İstanbul'da nem de var.

Nemle bunaltıcılık daha da artıyor. Nem arttığı için vücudun terleme mekanizması, yani soğuma mekanizması vücudu soğutan mekanizma düzgün çalışmıyor. Normalde vücudumuz bir ısı enerjisi üretir. Biz ısı enerjisini terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürürüz; ama havadaki nem miktarı fazla olduğunda vücudumuz üzerinde biriken ter yani su havaya karışamaz yüzümüzden ter akmaya başlar"

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNURUZ?

Uzmanlar, "ısı bitkinliği" ve "sıcak çarpması" gibi ciddi sağlık sorunlarının kapıda olduğunu belirterek şu hayati önlemleri sıralıyor:

10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın: Güneşin en dik geldiği bu saatler, güneş çarpması açısından en riskli dönem. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaktan kaçının.

Bol su tüketin: Günde 8-10 bardak su içerek vücudunuzun sıvı dengesini koruyun.

Hafif giyinin: Açık renkli, bol ve pamuklu kıyafetleri tercih edin. Şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın.

Ağır yiyeceklerden kaçının: Alkollü ve aşırı kafeinli içeceklerden, ağır proteinli ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Bol sebze ve meyve tüketin.

Serin yerleri tercih edin: Kliması olan yerler veya AVM'ler, serinlemek için alternatif olabilir.

Adil Tek ise "Isı bitkinliğine maruz kalmış birisini önce serin bir alana geçireceğiz. Giysilerini gevşeteceğiz. Soğuk su yudumlatacağız ve semptomları düzelmezse tıbbi yardım. Bu aşamadan sonraki kademede sıcaklık çarpması oluşuyor" diye konuştu.

'SICAK BİR YAZ BEKLENİYOR'

Adil Tek, bu sıcak hava dalgasının haziran ayında görülmesinin daha önceki yıllarda da yaşandığını ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Pazar gününe kadar sıcaklıkların yüksek seyredeceğini, pazartesiden sonra kısa süreli bir serinleme olacağını ancak temmuz başında yeni bir sıcak hava dalgasının beklendiğini aktardı.

Tek, "Geçen sene küresel anlamda en sıcak yıl olmuştu. Bu sene de geçen sene kadar olmasa da yine sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Bunlar zaman zaman birkaç günlük olacak, zaman zaman 4-5 günlük olacak; ama geçen seneki kadar çok fazla olmayacak. 2023'ten fazla, 2024'ten az bir sıcak hava dalgası yani sıcak bir yaz bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA