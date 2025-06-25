Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat

25-27 Haziran tarihleri arasında Türkiye, Afrika üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterecek, nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere çıkacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da ve Türkiye genelinde nefesler tutuldu... Meteoroloji ve AKOM'dan gelen uyarılar, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar sürecek "Afrika sıcağı" dalgasının kapıda olduğunu ilan etti.

AKOM, İstanbul'da termometrelerin 37 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı. Hissedilen sıcaklıklar ise nemle birlikte bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmasına karşı hayati önlemler alınması konusunda acil çağrılar yapıyor.

Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat - Resim : 1

KAÇ DERECEYE ÇIKACAK?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini hissettirmeye başladığını ve hafta sonuna kadar süreceğini belirtti. Tek'in açıklamalarına göre, sıcaklıklar özellikle güney bölgelerini adeta kavuracak:

Antalya: 39 dereceye kadar
Aydın: 40 dereceye kadar
İzmir: 37-38 derece
Ankara: 35-36 derece
İstanbul: 35 dereceye kadar

Ancak bu rakamlar gölgedeki sıcaklıklar. Güneşe çıktığınızda veya rüzgar almayan yerlerde, sıcaklığın 39 derecelere kadar tırmandığını hissetmeniz mümkün.

Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat - Resim : 2

İSTANBUL İÇİN ALARM ZİLLERİ

Adil Tek, özellikle İstanbul'da nemin sıcak havayla birleşerek bunaltıcı etkiyi artıracağına şöyle dikkat çekti:

"İstanbul'da şöyle bir şey var. Poyraz biraz hafif rahatlatıyor gibi gözükse de bazen, iç kesimlerde bu sıcaklık değerlerini 30'lu derecelerde görüyoruz. Tabii ki bu sıcaklık değerleri gölgedeki sıcaklık değerleri. Güneşe çıktığınızda bu sıcaklık değerlerini biraz daha fazla hissedebilirsiniz veya sirkülasyonun yüksek olmadığı yerlerde, rüzgar almadığınız yerlerde yer yer bu sıcaklık değerleri 39 derecelere kadar çıkabilir. Tabii beraberinde özellikle İstanbul'da nem de var.

Nemle bunaltıcılık daha da artıyor. Nem arttığı için vücudun terleme mekanizması, yani soğuma mekanizması vücudu soğutan mekanizma düzgün çalışmıyor. Normalde vücudumuz bir ısı enerjisi üretir. Biz ısı enerjisini terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürürüz; ama havadaki nem miktarı fazla olduğunda vücudumuz üzerinde biriken ter yani su havaya karışamaz yüzümüzden ter akmaya başlar"

Cehennem Sıcakları Kapıda: İstanbul ve Türkiye Kavrulacak! Uzmanı Uyardı: Isı Bitkinliğine Dikkat - Resim : 3

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNURUZ?

Uzmanlar, "ısı bitkinliği" ve "sıcak çarpması" gibi ciddi sağlık sorunlarının kapıda olduğunu belirterek şu hayati önlemleri sıralıyor:

10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın: Güneşin en dik geldiği bu saatler, güneş çarpması açısından en riskli dönem. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaktan kaçının.

Bol su tüketin: Günde 8-10 bardak su içerek vücudunuzun sıvı dengesini koruyun.

Hafif giyinin: Açık renkli, bol ve pamuklu kıyafetleri tercih edin. Şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın.

Ağır yiyeceklerden kaçının: Alkollü ve aşırı kafeinli içeceklerden, ağır proteinli ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Bol sebze ve meyve tüketin.

Serin yerleri tercih edin: Kliması olan yerler veya AVM'ler, serinlemek için alternatif olabilir.

Adil Tek ise "Isı bitkinliğine maruz kalmış birisini önce serin bir alana geçireceğiz. Giysilerini gevşeteceğiz. Soğuk su yudumlatacağız ve semptomları düzelmezse tıbbi yardım. Bu aşamadan sonraki kademede sıcaklık çarpması oluşuyor" diye konuştu.

'SICAK BİR YAZ BEKLENİYOR'

Adil Tek, bu sıcak hava dalgasının haziran ayında görülmesinin daha önceki yıllarda da yaşandığını ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Pazar gününe kadar sıcaklıkların yüksek seyredeceğini, pazartesiden sonra kısa süreli bir serinleme olacağını ancak temmuz başında yeni bir sıcak hava dalgasının beklendiğini aktardı.

Tek, "Geçen sene küresel anlamda en sıcak yıl olmuştu. Bu sene de geçen sene kadar olmasa da yine sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Bunlar zaman zaman birkaç günlük olacak, zaman zaman 4-5 günlük olacak; ama geçen seneki kadar çok fazla olmayacak. 2023'ten fazla, 2024'ten az bir sıcak hava dalgası yani sıcak bir yaz bekliyoruz" dedi.

Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi GörecekDışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi GörecekGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sıcak Hava Sıcaklık
Şifa Diye İçilen Kurutulmuş Adaçayında Büyük Tehlike! Kimse Bilmiyordu, Sevkiyatta Ortaya Çıktı Şifa Diye İçilen Kurutulmuş Adaçayında Büyük Tehlike
Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor
25 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Gerginlik ve Hatalardan Kaçınmanız Gereken Bir Gün 25 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Gerginlik ve Hatalardan Kaçınmanız Gereken Bir Gün
ÇOK OKUNANLAR
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde 'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde