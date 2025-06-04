Resmi Gazete'de Yayımlandı: İnfaz Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’ten geçen düzenlemeyi onayladı. Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NE OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen yasa teklifi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getiriyor. Kanunla hasta ve yaşlı mahkumlara evde infaz imkanı tanınırken, bazı suçlarda cezalar artırıldı.

EVDE CEZA UYGULAMASI

Yeni düzenlemeyle ağır hasta veya engelli mahkumlar, infaz hakiminin kararıyla cezalarını evde çekebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bu kapsam dışında bırakıldı. Yaş sınırları da yeniden belirlendi:

- 65 yaş üstü için ceza sınırı 3 yıla,

- 70 yaş üstü için 4 yıla,

- 75 yaş üstü için 5 yıla,

- 80 yaş üstü için ise 6 yıla çıkarıldı.

Elektronik izleme sistemiyle denetim sağlanacak. Şartlara uyulmazsa evde infaz kararı geri alınacak.

CEZALARDA ARTIŞ

- Kasten yaralama: En az ceza 1 yıldan 1 yıl 6 aya yükseldi. Basit yaralamalarda alt sınır 6 ay oldu.

- Ağırlaşmış yaralama: Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan veya organ kaybına neden olan durumlarda alt sınır 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

- Tehdit suçu: Cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla yükseldi.

- Trafik güvenliğini tehlikeye atma: Alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

- Suça teşebbüs: Ceza aralıkları da yeniden düzenlendi. Örneğin müebbet yerine verilen 9–15 yıl cezası, 10–18 yıla yükseltildi.

Kaynak: Haber Merkezi