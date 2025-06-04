Maltepe'de Hafriyat Kamyonunun Damperi Devrildi

Maltepe'de hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Polis ekipleri önlem alırken yol trafiğe kapatıldı.

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Maltepe'de Hafriyat Kamyonunun Damperi Devrildi

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nden D-100 kara yoluna doğru ilerleyen B.Ç. yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonunun damperi, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kamyonun damperindeki moloz parçaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle polis ekipleri önlem alırken, caddenin D-100 kara yolu istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yola dökülen molozu temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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