Bakan Yerlikaya Duyurdu: 10 İlde Siber Suç Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 10 il merkezli operasyonda 93 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 10 İlde Siber Suç Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma tarafından düzenlenen 10 il merkezli operasyonu sosyal medya hesabından açıkladı.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin haklarında 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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