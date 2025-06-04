Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Kaynak: ANKA