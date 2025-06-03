İnfaz Kanunu’nda Uzlaşma Sağlandı: Tartışmalı Maddeler Tekliften Çekildi

İnfaz Kanun Teklifi’nin Kurban Bayramı öncesi kanunlaşması için iktidar ve muhalefet anlaştı. Bugün yapılacak görüşmeler öncesi AK Parti teklif metninden muhalefetin şerh koyduğu maddeleri çıkardı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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İnfaz Kanunu’nda Uzlaşma Sağlandı: Tartışmalı Maddeler Tekliften Çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) uzun süredir tartışmalara neden olan ve kamuoyunda "İnfaz Kanunu Teklifi" olarak bilinen düzenlemede önemli bir uzlaşmaya varıldı. Muhalefetin sert şekilde itiraz ettiği toplam sekiz madde, yasa teklifinden çıkarıldı. Bu gelişme, Meclis’te tansiyonun düşmesini sağlarken, Kurban Bayramı öncesi yasanın çıkmasının da önünü açtı.

Muhalefet partileri, hem infaz kanununa ilişkin verdikleri önergeleri hem de grup önerilerini geri çekerken, bugün yapılacak olan TBMM Başkanlık seçimlerinin ardından teklifin kalan maddeleri görüşülerek yasalaştırılması ve ardından Meclis'in tatile girmesi bekleniyor.

TARTIŞMALI 8 MADDE GERİ ÇEKİLDİ

Muhalefetin özellikle hukuk devleti ve ifade özgürlüğü bağlamında eleştirdiği ve toplumsal barışa zarar vereceği gerekçesiyle itiraz ettiği şu maddeler teklif metninden çıkarıldı:

  • Madde 12: Toplum içinde kamu düzenini bozacak şekilde kurusıkı tabanca gibi ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla işlenen suçlara yönelik cezaların artırılmasını öngörüyordu. Ayrıca toplu alanlarda bu fiillerin gerçekleşmesi halinde cezalar ağırlaştırılacaktı.
  • Madde 13: Alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullananlara verilen cezaların artırılmasını içeriyordu. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında cezai yaptırımların sertleştirilmesi planlanıyordu.
  • Madde 14: Yol kesme, araç durdurma gibi ulaşım hakkını engelleyen eylemlerin daha sert cezalandırılması amaçlanıyordu. Bu maddeyle cebir ve tehdit unsurları aranmayacak, fiiller doğrudan suç kapsamında değerlendirilecekti.
  • Madde 15: Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarının toplu alanlarda işlenmesi durumunda, bu eylemlerin seri muhakeme usulünden çıkarılarak daha ciddi yaptırımlarla karşılık bulması öngörülüyordu.
  • Madde 16 ve 17: Çocuk hükümlülere yönelik ceza infaz sürecini yeniden düzenliyordu. Bu düzenlemelerle cezaya çocuk kapalı cezaevlerinde başlanması ve daha sonra eğitimevlerine geçiş sağlanması hedeflenmişti. Muhalefet, bu geçişin yeterince net tanımlanmadığını ve uygulamada suistimallere açık olabileceğini savunuyordu.
  • Madde 23, 24 ve 25: 5651 sayılı İnternet Yasası’nda yapılan düzenlemeler kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı maddeler yeniden şekillendirilerek teklif metnine alınmıştı. "İçeriğin çıkarılması" ve "uyarı yöntemi" tanımlarının değiştirilmesi, erişim engellemeleri ile ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi hedeflenmişti. Ancak bu düzenlemelerin basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği yönünde yoğun eleştiriler gelmişti.

GERİ ADIM UZLAŞI GETİRDİ

AK Parti ve MHP’nin ortak sunduğu teklifin bazı maddelerine yönelik kamuoyundaki yoğun tepkilerin ardından, iktidar partisi geri adım atarak bu maddeleri teklif metninden çıkardı. Bu adım, muhalefetin desteğini sağlamanın yanı sıra, yasanın Kurban Bayramı öncesinde Meclis’ten geçmesini kolaylaştıracak bir uzlaşma zemini yarattı.

Muhalefet ise bu gelişmeyi olumlu karşılayarak, toplumsal fayda gözetilerek atılmış bir adım olarak değerlendirdi. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti yetkilileri, “hukukun üstünlüğü” ve “ifade özgürlüğü” ilkeleri doğrultusunda mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

GÖZLER MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Bugün Meclis’te yapılacak olan Başkanlık seçimlerinin ardından, İnfaz Kanunu teklifinin kalan maddeleri hızlıca görüşülüp yasalaştırılacak. TBMM'nin bayram öncesi çalışmalarını tamamlayarak 11 Haziran 2025 Çarşamba günü açılmak üzere kapanacak.

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