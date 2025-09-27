Borsada İkinci Dalga Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Investco Holding yetkilileri hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet"ten daha önce soruşturma açılmıştı. O dosya genişletildi. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildi. İstanbul merkezli iki ilde 11 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir." denildi.

İstanbul ve Van'da gözaltına alınan isimler, "Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D." olarak açıklandı.

Tespit edilen adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Konuyla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

