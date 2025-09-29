Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem

Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Dün gece 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi sallanıyor. Dün saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Panikleyen birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.

Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem - Resim : 1
Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı

GECE YARISI KORKUTAN DEPREM

Şiddetli depremin ardından Simav'da peş peşe sarsıntılar meydana geldi. Dün gece saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Kütahya Deprem
