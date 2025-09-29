Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Dün gece 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi sallanıyor. Dün saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Panikleyen birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.
GECE YARISI KORKUTAN DEPREM
Şiddetli depremin ardından Simav'da peş peşe sarsıntılar meydana geldi. Dün gece saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-29
Saat:01:48:28 TSİ
Enlem:39.22917 N
Boylam:29.00861 E
Derinlik:10.31 km
Detay:https://t.co/8HgrihnK1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA