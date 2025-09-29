Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi sallanıyor. Dün saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Panikleyen birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı

GECE YARISI KORKUTAN DEPREM

Şiddetli depremin ardından Simav'da peş peşe sarsıntılar meydana geldi. Dün gece saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA