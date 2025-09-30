MİT’ten Siber Casusluk Zincirine Büyük Darbe! Ağ Çökertildi, 9 Site ve Telegram Grubu Kapatıldı, Para Transfer Ağı Ortaya Çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kişisel verileri yasa dışı yollarla elde edenlere yönelik bir operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı. Öte yandan şebekelerin para transfer ağı çökertilerek 9 site ve Telegram grubu kapatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncülüğünde, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Kütahya'da eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında yasa dışı sorgu sistemlerini yöneten ve geliştiren isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA TRANSFER AĞI ORTAYA ÇIKTI

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin sağladığı teknik destekle, siber suç örgütlerinin kullandığı dijital altyapılar deşifre edilirken, MASAK tarafından yapılan finansal incelemelerde suç şebekesinin yasa dışı gelir kaynakları ve para transfer ağı ortaya çıkarıldı.

Elde edilen verilere göre, kişisel bilgilerin bazı yurtdışı bağlantılara aktarılmasıyla casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

9 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon sırasında, “Sowix”, “Ondex” ve “EmreQuery” isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panelleri de dahil olmak üzere toplam 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ayrıca, şüphelilerin iletişim kurmak için kullandığı bazı Telegram grupları ve kanalları da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilerek kapatıldı.

Güvenlik yetkilileri, bu platformlar üzerinden “Siber casusluk ve yasa dışı veri sorgulama sistemlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği” mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

casus Milli İstihbarat Teşkilatı MASAK İzmir Şanlıurfa Kütahya
