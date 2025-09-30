Gaziantep’te Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasındaki Eşini Ölümle Tehdit Etti, Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi F.S.'yi, "Cuma gününe kadar seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Erol S. isimli şahsı yakalamak içi çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Elindeki bıçakla eşini öldürmekle tehdit ettiği anları paylaştığı tespit edilen şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

'HERKESE ŞİKAYET EDEBİLİRSİN'

Sosyal medyaya konulan kayıtta zanlının eşine yönelik ifadeleri tepki çekti. "En geç bu cuma gününe kadar seni öldüreceğim. Hakim, savcı, polis herkese şikayet edebilirsin. Cuma gününe kadar 5 gün zamanın var, kaç kaçabilirsen" diyerek ‘korkusuzca’ tehditler savuran şahsın yanında çocuk seslerinin duyulması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA