Şanlıurfa'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Yasal İşlem Başlatıldı
Şanlıurfa'daki uygulamalarda jandarma ekipleri 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulamasında, 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suruç’ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında oto yol uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamalar sonucunda 2 gram kubar esrar, 2 gram uyuşturucu medde ve 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi