İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya Tarih Verildi! Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek: Dışarı Çıkmadan Hazırlığınızı Yapın
İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya tarih verildi. Meteoroloji üstüne basa basa uyardı. Cuma günü resmen başlayacak.
Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik yeni bir yağış uyarısı yapıldı.
CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR! HAZIRLIKLI OLUN
Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler tarafından yapılan paylaşımda Ege bölgesine yağış geleceği duyuruldu.
Günerler, yaptığı açıklamada özellikle Cuma günün Bodrum’da bol yağışlı geçeceğini ifade etti.
Gökhan Günerler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü güney Ege de ortalık karışacak. İş seyahati için Bodrum'da bulunacağım ve eğer modellerde değişiklik olmazsa sizlere anlık resim,video paylaşım yaparım."
