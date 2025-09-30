İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya Tarih Verildi! Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek: Dışarı Çıkmadan Hazırlığınızı Yapın

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya tarih verildi. Meteoroloji üstüne basa basa uyardı. Cuma günü resmen başlayacak.

Son Güncelleme:
İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya Tarih Verildi! Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek: Dışarı Çıkmadan Hazırlığınızı Yapın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik yeni bir yağış uyarısı yapıldı.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR! HAZIRLIKLI OLUN

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler tarafından yapılan paylaşımda Ege bölgesine yağış geleceği duyuruldu.

Günerler, yaptığı açıklamada özellikle Cuma günün Bodrum’da bol yağışlı geçeceğini ifade etti.

Gökhan Günerler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü güney Ege de ortalık karışacak. İş seyahati için Bodrum'da bulunacağım ve eğer modellerde değişiklik olmazsa sizlere anlık resim,video paylaşım yaparım."

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 17 İl İçin Alarm Verildi! İstanbul ve İzmir Listede...Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 17 İl İçin Alarm Verildi! İstanbul ve İzmir Listede...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu
Piyasaları Altüst Eden Karar: Otomotiv Devi Üretimi Durduruyor! 2 Bin Çalışan İşsiz Kalacak Otomotiv Devi Üretimi Durduruyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Yasal İşlem Başlatıldı Şanlıurfa'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Yasal İşlem Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha