Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'de kaçak tütün ve elektronik sigara satıcılarına göz açtırılmadı. Operasyonda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’deki kaçak tütün ve elektronik sigara satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde 7 iş yeri ve 3 ikamet adresinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 82 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 200 dal boş makaron, 7 elektronik sigara, 8 elektronik sigara likiti ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 3'ü hakkında ise 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Samsun'da Uyuşturucuya Geçit Yok Samsun'da Uyuşturucuya Geçit Yok
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Sürücüler Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya'dan Eski Tip Ehliyetler İçin Flaş Açıklama Bu Sefer Süre Uzatılmayacak
Bitlis’te Meşhur Oldu Tüm Dünyaya Yayıldı! Hasat Başladı, Kilosu 600 Liradan Satılıyor Hasat Başladı, Kilosu 600 Lira
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha