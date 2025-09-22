Rize'de Yürek Sızlatan Görüntü! Felaketten Kaçan Yavru Ayılar Tünele Sığındı

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarla birlikte yaban hayatını da etkileyen ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köye inen iki yavru ayı, araç tüneline sığındı.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel ve felaket hayatı felç etti.

Felaketten kaçarak köye inen iki yavru ayının araç tüneline sığındığı anlar yürekleri sızlattı.

Kentte 3 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle birçok bölgede yollar kapandı, dereler taştı.

FELAKETTEN KAÇIP KÖYE SIĞINDILAR

O esnada özel aracıyla Rize istikametine ilerleyen vatandaş tünelde yavru ayıları fark ederek cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, ayıların uzun süre tünelde yürüdüğü, ardından yeniden dağlara çıkarak gözden kaybolduğu görüldü.

