İş İnsanı, Şoförü Tarafından Vuruldu!

İş insanı Z.E. Ankara'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vuruldu. İş insanı yaralanırken, gözaltına alınan şoför ise üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde sabah saatlerinde bir cinayet meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında, cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

'ÜZERİME ŞİRKET KURDU'

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Saldırgan, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

