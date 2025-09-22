Kremlin ‘İki Devlet’ Vurgulu İsrail Ve Filistin Mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin meselesinde Rusya’nın iki devletli çözüme bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Batı ülkelerinin Filistin’i tanıma kararlarına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına ve uluslararası toplumun iki devletli çözüm yönündeki tutumuna bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Mevcut durumun ‘tarihinin belki de en şiddetli ve en trajik dönemlerinden biri’ olduğunu belirten Peskov, Rusya’nın bu çatışmada çözüm bulmanın tek yolunun iki devletli yaklaşım olduğuna inandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

