Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında Öldürüldü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

VURUP KAÇTILAR

Olay, saat 01.30 sıralarında Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen ve üzerinde polis yeleği bulunan kişiye, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açıldı. Kanlar içinde yere yığılan kişi ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası özel harekat polisleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma gerçekleştirdi.

POLİS OLMADIĞI BELİRLENDİ

Üzerinde polis yeleği ve yanında silah bulunan kişinin emniyet mensubu olmadığı anlaşıldı. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA