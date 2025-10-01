Eskişehir'de Tesla Islak Zeminde Kontrolden Çıktı, Bariyere Saplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir-Kütahya yolu Ömür mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Tesla marka bir cip ıslak zeminde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Edinilen bilgilere göre, 26 UD 110 plakalı araç, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyer, cipin bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar oluştu. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA