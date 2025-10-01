Eskişehir'de Tesla Islak Zeminde Kontrolden Çıktı, Bariyere Saplandı

Eskişehir-Kütahya yolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan Tesla marka cip, bariyere çarparak maddi hasara yol açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir-Kütahya yolu Ömür mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Tesla marka bir cip ıslak zeminde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Edinilen bilgilere göre, 26 UD 110 plakalı araç, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Eskişehir'de Tesla Islak Zeminde Kontrolden Çıktı, Bariyere Saplandı - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle bariyer, cipin bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar oluştu. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Tesla Trafik kazası
