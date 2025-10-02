Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum

O Bölgede yaşayan vatandaşlara artık rahat bir nefes alacak. Ulaşım derdine son. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi’nin Delice-Çorum etabındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projedeki son gelişmeleri aktarırken, atılan adımla birlikte 6 saatlik yol çilesi 2 saate düşmüş olacak.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak olan dev projede gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 293 kilometre uzunluğundaki projenin Delice-Çorum kısmının 120 kilometreyi oluşturduğunu ve hattın saatte 200 kilometre hızla çalışacak şekilde planlandığını söyledi. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken bölge halkı heyecanlı bekleyişine devam ediyor.

Dev proje tam gaz sürüyor

YÜZDE 30’U TAMAMLANDI! 2 BİN 500 ÇALIŞAN SAHADA

Bakan Uraloğlu, 14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğünce yürütülen projede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık 1000 iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık." ifadesini kullandı.

2 bin 500 çalışan sahada

6 SAATLİK YOL 2 SAATE DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve lojistik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, Ankara-Çorum ulaşım süresinin 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun ulaşım süresinin de 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini vurguladı.

SAMSUN LİMANI ORTA KORİDOR’A BAĞLANACAK

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

“Bu projeyle Samsun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlıyoruz ve Karadeniz’in uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonunu güçlendiriyoruz. İleride hayata geçirilecek Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattıyla birleştiğinde, Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak. Hem ekonomik canlılık hem de bölgesel kalkınma sağlayacak projede çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor.”

Kaynak: AA

