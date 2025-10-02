Küresel Sumud Filosu’na Katılan Türk Yönetmene ‘Gazze’ Sansürü! Filmi Dağıtım Listesinden Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in askeri müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, filodaki bazı aktivistler alıkonulmuştu.

İPTAL EDİLDİ

Dünyanın gözü Küresel Sumud Filosu’na çevrilmişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. “Ayşe” filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan yönetmen Necmi Sancak’ın filminin dağıtımı filoya katıldığı için iptal edildi.

Yönetmen Necmi Sancak

FİLMİNE SANSÜR UYGULANDI

Yönetmenin verdiği bilgilere göre, “Ayşe” filmi için dünyanın en büyük film dağıtım şirketlerinden biri olan UIP (United International Pictures) ile anlaşma yapılmıştı. Ancak, Sancak’ın Gazze’ye giden yardım filosuna katılacağının öğrenilmesi üzerine, sözleşme iptal edildi.

Sözleşmesi iptal edilen 'Ayşe' filmi

“BU KARARIN TEK SEBEBİ FİLİSTİN”

Filmin gösterimi için anlaşmalar yapıldığını belirten Necmi Sancak, süreci sosyal medya paylaşımı ile şu sözlerle aktardı: Sumud Filosu'na katılacağımı öğrenince, şirket yetkilileri görüşmeyi sonlandırdı. Daha sonra, projeyi 'aktivist faaliyetler' nedeniyle askıya aldıklarını bildirdiler. Bu kararın tek sebebi, Filistin halkına yönelik vicdani destek vermemdir.

Küresel Sumud Filosu'na desteği sonrası sansür

TEPKİ GÖSTERDİ

Sancak, sanatın susmaması gerektiğini vurgulayarak, sanatçıların bu tür insanlık dramlarında sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti. “Bu bir siyasi tavır değil, insani bir duruş” diyen Sancak, yaşanan sansür kararına tepki gösterdi.

FİLO DÜNYA GÜNDEMİNDE

50’den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze'de açlıkla karşı karşıya kalan sivillere insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkmıştı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan filo, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

En iyi sanatsal katkı ödülü aldı

EN İYİ SANATSAL KATKI ÖDÜLÜ ALDI

Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe'nin hikâyesini anlatan film, "En İyi Sanatsal Katkı Ödülü" almıştı.

Filmde, Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol aldı.

Senaryosunu Necmi Sancak'ın yanı sıra Ahmet Sancak ve Binnur Kaya'nın kaleme aldığı yapımın görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetmenliğini Turgay Kutlu yaptı.

Kahire Film Festivali'nde 2008 yılında da Derviş Zaim, "Nokta" filmiyle "En İyi Dijital Film" ödülünü kazanmıştı.

