Muğla'ya Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sel ve Hortum Riskine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kritik bir hava durumu uyarısı yayınladı. Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayarak bölge genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Muğla geneline metrekareye 21-60 kg yağış düşeceği tahmin edilirken, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı öngörülüyor.

Yağışlara eşlik edecek güney yönlü kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın hızı saatte 40-60 km, yer yer hamleli olarak 70 km’ye ulaşabilir. Meteoroloji, bu hava olaylarının sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum riskini beraberinde getirebileceğini vurguladı. Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA