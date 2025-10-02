Muğla'ya Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sel ve Hortum Riskine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için bu akşamdan itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yaptı. Marmaris, Fethiye ve çevre ilçelerde metrekareye 100 kg’a varan yağış ve saatte 70 km hıza ulaşan fırtına bekleniyor; sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Muğla'ya Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sel ve Hortum Riskine Dikkat!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kritik bir hava durumu uyarısı yayınladı. Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayarak bölge genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Muğla geneline metrekareye 21-60 kg yağış düşeceği tahmin edilirken, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı öngörülüyor.

Yağışlara eşlik edecek güney yönlü kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın hızı saatte 40-60 km, yer yer hamleli olarak 70 km’ye ulaşabilir. Meteoroloji, bu hava olaylarının sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum riskini beraberinde getirebileceğini vurguladı. Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...Güncel

O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksekO İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksekGüncel

Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda BastıracakMeteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda BastıracakGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Meteoroloji
Bunun Adı Vicdansızlık! Evden Çaldıkları Kediyi Sokağa Bıraktılar Evden Çaldıkları Kediyi Sokağa Bıraktılar
Bomba İddia: Ali Koç Herkesi Ters Köşeye Yatırdı, Tam Bitti Derken Harekete Geçti Herkesi Ters Köşeye Yatırdı, Daha Yeni Başlıyor
Ve Beklenen İmza Atılıyor! Fatih Terim Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi… Ve Fatih Terim Geri Dönüyor! Hayırlı Olsun
Küresel Sumud Filosu’na Katılan Türk Yönetmene ‘Gazze’ Sansürü! Filmi Dağıtım Listesinden Çıkarıldı Küresel Sumud Filosu’na Katılan Türk Yönetmene ‘Gazze’ Sansürü
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!