Bunun Adı Vicdansızlık! Evden Çaldıkları Kediyi Sokağa Bıraktılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evden evcil kedi çalınmasıyla ilgili iki şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Anadolu Mahallesi’nde yaşayan B.K, 28 Eylül’de British cinsi kedisinin kaybolması üzerine evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde iki kişinin kediyi çaldığını fark eden B.K, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

KEDİYİ ALIP BAŞKA SOKAĞA BIRAKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin M.T. ve N.T. olduğunu belirledi. İki kişi gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin, ifadelerinde kediyi sevdikten sonra başka bir sokakta bıraktıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Yapılan aramalara rağmen kediye ulaşılamadı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden birinin duvardan ikinci kattaki eve tırmanarak pencere kenarında yürüyen kediyi alıp aşağıda bekleyen arkadaşına verdiği anların, evin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: AA