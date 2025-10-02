'Bakanlık Taciz Davasına Müdahil Olmadı' İddiasına Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir taciz davasına müdahil olmadığına yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddialar net bir dille yalanlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın organlarında çıkan ‘Bakanlık bir taciz davasına müdahil olmadı’ yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddialar net bir dille yalanlandı.

Bakanlığın açıklamasında, “Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14/08/2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”

Açıklamada, bakanlığın hiçbir talep beklemeden, şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceği vurguladı.

Söz konusu haberler için de yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

