4 Yaşındaki Berra Kreş Havuzunda Boğulmuştu! Yaşanan Panik Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos'ta yaşanan trajedi, yürekleri dağladı. 4 yaşındaki Berra Dizi, yüzme etkinliğinde havuzda epilepsi nöbeti geçirerek hareketsiz kaldı. Stajyer öğrenci M.P. tarafından fark edilen küçük kız, yüzme öğretmeni N.T. tarafından sudan çıkarıldı. İş yeri hemşiresi B.A.'nın ilk müdahalesinin ardından 112 ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berra, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berra'nın cenazesi, otopsi sonrası İnegöl'de toprağa verildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından soruşturma başlattı.

12 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU

Soruşturma kapsamında anaokulu çalışanlarının ve ailenin ifadeleri alındı. Hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda, anne Beyza Turan'ın okul kaydı sırasında doldurduğu formda çocuğunun kronik hastalığı olmadığını belirtip, ateşli havale öyküsünü kısmen paylaştığı kaydedildi. Berra'nın 2023'te ateşli havale nedeniyle ilaç tedavisine başlandığı, ancak 2 yıl nöbetsiz geçtiği için tedavinin kesildiği vurgulandı. Raporda, Berra'nın olaydan 8 ay önce sınıfta nöbet geçirdiği iddiasına da yer verildi; ancak aile bu beyanı yalanladı ve belgelerle savcılığa sundu.

50 SANTİMETRE OLMASI GEREKEN HAVUZ 74 SANTİMETREYMİŞ!

Havuzun mevzuata aykırı 74 santimetre derinlikte olması (çocuk havuzu için maksimum 50 santimetre olmalı), cankurtaran bulundurulmaması ve okul yönetiminin ebeveyn bildirimleriyle yetinip araştırma yapmaması nedeniyle anaokulu işletmecisi E.B.O. "asli kusurlu" bulundu. Yüzme öğretmeni N.T. ise mayo giymeden havuz kenarında kalması, kolluk sağlamaması nedeniyle "tali kusurlu" sayıldı. Sınıf öğretmeni N.Ş. kusursuz çıktı. Aile ise çocuğun sağlık durumunu yeterince paylaşmamakla suçlanarak "asli kusurlu" ilan edildi.

KAMERADA PANİĞİN İZLERİ: ÇOCUKLAR HAVUZDA KALDI

Güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturma dosyasına girdi ve olayın vahametini ortaya koydu. Görüntülerde, havuzda öğretmen olmadan yüzen çocuklar arasında Berra'nın havluların arkasında nöbet geçirerek battığı, stajyerin uyarısıyla öğretmenin koşarak müdahale ettiği görülüyor. Panik sırasında bir öğretmenin kayıp düşmesi, hemşirenin aceleyle gelmesi net; ancak diğer çocuklar sudan çıkarılmadan yüzmeye devam etti. Raporda kasıt bulunmadığına dikkat çekilirken, okulun denetimsizliği de eleştirildi.

AİLEDEN BİLİRKİŞİYE TEPKİ: 'MAKİNE MÜHENDİSLERİ DOKTORLUK YAPMIŞ'

Baba İsmail Dizi ve anne Beyza Turan, raporu "hatalı ve taraflı" bulduklarını belirterek bilirkişi heyetini (2 makine mühendisi, 1 öğretmen) şikayet etti. Dizi, "Yüzme hocası sertifikasız ve sigortasızken 'tali kusurlu' denildi. Havuz etkinliği İlçe Milli Eğitim programında yoktu, okul yıllardır denetlenmemiş. Makine mühendisleri doktorluk mütalaası verip epilepsi teşhisi koymuş; iş güvenliği uzmanları nöroloji uzmanı olmuş. Havuz kenarlarının kayganlığı, ekipman eksikliği incelenmemiş" dedi.

8 ay önce nöbet iddiasını reddeden Dizi, "O dönem bağırsak enfeksiyonu için hastanede yatıyordu, belgeleri sunduk ama heyet bakmadı. Aileyi kusurlu göstermek için yalan beyanlara itibar ettiler" diye ekledi.

Anne Turan ise gözyaşları içinde, "Adalet için savaşıyoruz. Kızımı kaybettim ama başka anneler yanmasın. Bilirkişiler neye dayanarak tıbbi mütalaa verdi?" sorusunu yöneltti.

