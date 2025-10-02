Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Paşaköşkü Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyon, iddiaya göre fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarına park edilmiş toplam 15 araca çarparak ancak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemlerini artırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

“ÜZERİNDEKİ MICIRI DÖKEREK DEVRİLDİ”

Kaza anına şahitlik eden Cihat Kaya, kamyonun yukarıdan geldiğini belirterek o anları şöyle anlattı: "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi.

