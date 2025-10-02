Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu

Malatya’da freni arızalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarına park edilmiş 15 araca çarparak dehşet saçtı. Feci kazada 5 kişi yaralanırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Paşaköşkü Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1
15 araca çarparak durabildi

15 ARACA ÇARPTI

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyon, iddiaya göre fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarına park edilmiş toplam 15 araca çarparak ancak durabildi.

Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2
Feci kazada 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 3

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemlerini artırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya’da Facia! Freni Boşalan Kamyon 15 Aracı Biçti… 5 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 4

“ÜZERİNDEKİ MICIRI DÖKEREK DEVRİLDİ”

Kaza anına şahitlik eden Cihat Kaya, kamyonun yukarıdan geldiğini belirterek o anları şöyle anlattı: "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Malatya kaza
Son Güncelleme:
YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak
Bomba İddia: Ali Koç Herkesi Ters Köşeye Yatırdı, Tam Bitti Derken Harekete Geçti Herkesi Ters Köşeye Yatırdı, Daha Yeni Başlıyor
İstanbul'da Metro Yangını! Yolcular Hemen Tahliye Edildi İstanbul'da Metro Yangını! Hemen Tahliye Edildi
Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü! Artık Binlerce Lira Değerinde Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü
Bahar Candan'dan Tepki Çeken 'Atatürk' Paylaşımı Bahar Candan'dan Tepki Çeken 'Atatürk' Paylaşımı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: 'Bu Çağdaş Naziler Eninde Sonunda Hesap Verecek' Ömer Çelik'ten İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu' Engeline Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!