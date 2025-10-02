Bahar Candan'dan Tepki Çeken 'Atatürk' Paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz sözünü değiştirerek alay konusu yaptı. Instagram'da paylaştığı video, binlerce kullanıcıdan tepki topladı; Candan'ın "Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır" ifadesi, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Sosyal medyanın tartışmalı isimlerinden Bahar Candan, bir kez daha gündemdeki yerini aldı. "Bu Tarz Benim" yarışmasıyla ünlenen ve ablası Nihal Candan'la birlikte lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken Candan, son dönemde yaşadığı hukuki ve kişisel travmalara rağmen sosyal medya paylaşımlarına ara vermedi. 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan kardeşler, aylar süren cezaevi sürecinin ardından tahliye olmuştu. Nihal Candan ise hapishanedeki zorlu koşulların ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu süreçte Candan, Dilan Polat'la birlikte helva yaptığı bir video paylaşarak da eleştirilerin odağına oturmuştu.

TEPKİ ÇEKEN 'ATATÜRK' PAYLAŞIMI

Son skandal, Candan'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım oldu. Ünlü bir Atatürk sözünü mizah kisvesi altında değiştirdi: Orijinal söz, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" şeklinde. Candan ise bacağındaki bandajı ve göz altındaki morlukları göstererek, "Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır" yazdı.

Paylaşım, anında sosyal medyada yankı buldu ve tepki selini tetikledi. Kullanıcılar, Atatürk'e yönelik bu alaycı yaklaşımı "saygısızlık" ve "kutsallara hakaret" olarak nitelendirdi. Binlerce yorumda, "Atatürk'ün mirasını hiçe saymak nedir?", "Bu kadar mı düştün?" gibi ifadeler yer aldı

